Adidas проиграла иск о "заморозке" 75 млн долларов, выплаченных Канье Уэсту

Канье Уэст. Фото: instagram.com/rapautop10

Adidas проиграла судебный иск о "заморозке" суммы в размере 75 млн долларов, которые компания заплатила рэперу и дизайнеру Канье Уэсту в рамках выпуска совместной коллекции обуви Yeezy. Компания прекратила сотрудничество с рэпером после ряда антисемитских высказываний с его стороны, передает Bloomberg.

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Окружной судья Манхэттена Валери Капрони отклонила иск Adidas о том, что компании нужен временный запретительный судебный приказ на использование средств. Adidas стремилась "заморозить" 75 млн долларов, выплаченные Канье Уэсту до тех пор, пока не закончатся разбирательства о прекращении сотрудничества с рэпером в арбитражном суде.

В суде представители компании процитировали предположения журналистов о том, что коллекция Yeezy может обесцениться, поэтому нужно "заморозить" деньги, выплаченные артисту. Судья ответила, что Adidas не предоставили никаких убедительных доказательств, кроме спекулятивных предположений таблоидов. Кроме того, Валери Капрони заявила, что компания не смогла доказать, какой именно "непоправимый вред" будет нанесен их деятельности, если средства не будут "заморожены".

Судья признает, что, в конце концов, Adidas может одержать победу и взыскать с Канье Уэста 75 млн долларов в арбитражном суде, но на данный момент нет никаких поводов для "заморозки" средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2022781-adidas-proigrala-isk-o-zamorozke-75-mln-dollarov-vyplachennyh-kane-uestu/