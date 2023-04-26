Южная Корея приняла закон о защите прав айдолов K-pop

Корейский артист Ли Сын Ги. Фото: Han Myung-Gu/WireImage

Южная Корея приняла закон о защите прав несовершеннолетних граждан, работающих в музыкальной индустрии. Подростки, которые в раннем возрасте становятся айдолами K-pop, будут защищены законом от эксплуатации, передает Quartz.

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Новый закон, принятый постоянным комитетом Национальной ассамблеи, усиливает охрану труда несовершеннолетних граждан, задействованных в музыкальной индустрии. Кроме того, закон требует применения большей прозрачности в развлекательных агентствах. В настоящее время в музыкальной индустрии Южной Кореи (K-pop) широко распространена практика применения несправедливых и непрозрачных контрактов.

Молодые люди, которые становятся очень популярными (в Корее их называют айдолами), оказываются в сильной зависимости от своих продюсеров, которые практически могут эксплуатировать артистов.

Закон был принят через несколько месяцев после громкого скандала с участием корейской поп-звезды Ли Сын Ги. В декабре певец подал в суд на свое агентство Hook Entertainment за растрату и мошенничество. Ли утверждал, что за свою 18-летнюю карьеру в компании он не получил никакой прибыли от продажи музыки в интернете, несмотря на то, что его альбомы имели оглушительный успех.

По новым правилам, агентства должны раскрывать свои финансовые отчеты артистам не реже одного раза в год, тогда как раньше они были доступны только по запросу. Поправка также требует, чтобы контракты включали конкретные условия вознаграждения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2018153-yuzhnaya-koreya-prinyala-zakon-o-zaschite-prav-aydolov-k-pop/