Искусственный интеллект сгенерировал песню, которую якобы спели Дрейк и The Weeknd

Музыкант The Weeknd. Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Музыкальные приложения Spotify и Apple Music удалили фальшивую песню Дрейка и The Weeknd, которая на самом деле была создана искусственным интеллектом. Представители музыкальной индустрии говорят, что использование ИИ может стать настоящей проблемой для творческих людей, передает Quartz.

Вирусная песня "Heart On My Sleeve", в которой искусственный интеллект имитирует голоса Дрейка и The Weeknd также была удалена в Deezer и Tidal. Ее планируют удалить и в TikTok, и в YouTube. При этом песню уже успели послушать 600 тысяч раз в Spotify, ролик с этой композицией в TikTok набрал 15 млн просмотров.

Данная песня была создана пользователем YouTuber ghostwriter, который обучил искусственный интеллект имитировать голоса двух исполнителей. Видео набрало 275 тысяч просмотров, после чего было удалено из-за проблем с авторскими правами. Другой ютубер под ником XENEN выпустил собственный микс песни, отредактированный искусственным интеллектом

Оригинальные композиции Дрейка и The Weeknd издаются Universal Music Group (UMG) на лейбле Republic Records. UMG в своем заявлении сообщила, что использование ИИ в музыкальной индустрии является новой проблемой для исполнителей.

"Всем заинтересованным лицам, имеющим отношение к музыкальной экосистеме, придется принять решение и выбрать на какой они стороне. На стороне артистов и их творческого самовыражения, либо на стороне подделок, мошенничества и нарушения авторских прав", — заявили в компании.

