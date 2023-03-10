Adidas предстоит решить судьбу обуви Yeezy, выпущенной в сотрудничестве с Канье Уэстом

Кроссовки Yeezy. Фото: Jeremy Moeller/Getty Images

Adidas не знает, что делать с обувью из коллекции Yeezy, которую спортивный бренд выпустил в коллаборации с репером Канье Уэстом. В прошлом году Adidas прекратил сотрудничество с рэпером после того, как тот сделал несколько антисемитских заявлений, передает BBC.

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Глава Adidas Бьорн Гулден заявил, что бренд, скорее всего, распродаст обувь из этой коллекции, чтобы потом направить эти деньги на благотворительность. Он подчеркнул, что вариант полной утилизации коллекции исключен. Бесплатная раздача обуви также не рассматривается брендом, поскольку в этом случае коллекцию начнут перепродавать по завышенным ценам.

Компания разорвала десятилетнее сотрудничество с Канье Уэстом после того, как артист, у которого диагностировали биполярное расстройство, пришел в футболке с надписью White Lives Matter на Неделю моды в Париже. Через несколько дней после этого события он опубликовал антисемитские высказывания в своем аккаунте в Twitter. Разрыв контракта с рэпером обошелся спортивного бренду потерей выручки в размере 600 млн евро в последнем квартале 2022 года.

Если Adidas все-таки решится на распродажу коллекции Yeezy, компания будет вынуждена выплатить Канье Уэсту часть прибыли в соответствии с контрактом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2012233-adidas-predstoit-reshit-sudbu-obuvi-yeezy-vypuschennoy-v-sotrudnichestve-s-kane-uestom/