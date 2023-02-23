YouTube заблокировал канал российского блогера Артемия Лебедева

Артемий Лебедев. Кадр из видео: t.me/temablog

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал популярного российского дизайнера и блогера Артемия Лебедева. Это уже не первая его блокировка на данной платформе, передает РБК.

По данным издания, в уведомлении, которое пользователь видит при попытке зайти на канал Артемия Лебедева, сообщается, что аккаунт был удален из-за "нарушения условий использования YouTube".

Сейчас при попытке зайти на нужную страницу сайт уведомляет об ошибке и сообщает, что страница недоступна.

На своем канале Лебедев в числе прочего публиковал обзоры последних событий в России и мире в рубрике "Самые честные новости".

"Ютуб снес мой канал. Со всеми видосами. Безвозвратно.

Чему я тебя всегда учил? Никогда не расстраивайся и никогда не сдавайся!" – написал Лебедев в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что на YouTube-канале Лебедева к 17 февраля насчитывался 1 млн подписчиков.

Как пишет РБК, в прошлом году он уже попадал под блокировку. По словам блогера, на его канал "накидали незаконных страйков", а после трех таких предупреждений профиль могут закрыть, стерев все ролики. Тогда он создал запасной канал, но теперь и он недоступен.

Подчеркивается, что Лебедев неоднократно выступал в поддержку российских властей. В частности, в 2014 году он поддержал включение Крыма в состав России, а в 2020-м снялся в ролике телеканала RT за поправки к Конституции России.

В том же году президент России Владимир Путин наградил Лебедева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за "заслуги в становлении и развитии российского сегмента информационно-телекоммуникационной сети Интернет".

С января прошлого года Лебедев находится под санкциями Украины.

Напомним, что в 2021 году Лебедев высказывался и в адрес Казахстана. Тогда он раскритиковал идею перехода казахского языка с кириллицы на латиницу.

"Самая большая глупость на свете в нашу эпоху – переход с кириллицы на латиницу. Это желание быть поближе к великой цивилизации народов с латинской графикой на самом деле скрывает скудоумное и неграмотность", – заявил тогда он.

Еще раньше дизайнер обвинил "Казпочту" в плагиате.

"Самым неожиданным образом в Казахстане всплыл почтовый ящик, который мы разрабатывали для "Почты России". Знает ли кто-нибудь, как это могло получиться?" – поинтересовался он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2010500-youtube-zablokiroval-kanal-rossiyskogo-blogera-artemiya-lebedeva/