Жания Джуринская обматерила подписчицу, упрекнувшую ее за отдых без дочери

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Блогерша и актриса Жания Джуринская резко отчитала подписчицу, раскритиковавшую ее за поездку во Вьетнам без маленькой дочери и за отсутствие грудного вскармливания. Молодая мать отругала пользовательницу соцсети нецензурной лексикой, передает NUR.KZ.

Свое негодование Жания излила в Instagram.

"Я сейчас такая злая. Мне подписчица столько г*вна написала, что, мол, я намеренно грудью не кормила Софи, специально все сделала! Что не взяла ее во Вьетнам, какая я т*арь. И, мол, нет у меня материнского инстинкта. У меня разговор с такими короткий - я ее обматерила, ибо никто не имеет права мне приписывать то, чего нет", - высказалась Джуринская.

Тем не менее, блогерша объяснила, почему улетела с мужем в путешествие, оставив малышку дома.

"Софи в прошлый раз, когда летели в Таиланд, очень устала, семь часов лететь для нее оказалось много. Через пару месяцев буду забирать в дальние поездки, пусть маленько подрастет. И особая метка для некоторых. Моя дочь, как и я когда-то, не захотела грудное вскармливание, так бывает", - написала она.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1998410-zhaniya-dzhurinskaya-obmaterila-podpischitsu-upreknuvshuyu-ee-za-otdyh-bez-docheri/