Алуа Конарова об экологии в Алматы: Дышать нечем, вонючие выхлопные газы

Алуа Конарова. Фото: instagram.com/aluakonarova

Казахстанский продюсер Алуа Конарова подняла тему экологии в Алматы, которая "нереально удручает". Она отметила, что "на старости лет нет желания прописываться в больницах", передает NUR.KZ.

"Нереально удручает экологическая ситуация города. Дышать нечем, смог плотным кольцом над Алматы, вонючие выхлопные газы, от которых тошнит. В Алании не болела ни разу. Вот уже второй мой приезд в город ознаменован вирусом с ангиной. Аллергия, забытая астматическая одышка и плохой сон вернулись радостно и с восторгом", - написала Конарова в своем Instagram.

По мнению Алуа Курманалиевны, в стране в целом огромные экологические проблемы.

"Каспий мелеет, тюлени умирают, на востоке страны воздушный бассейн оставляет желать лучшего. Наряду с остальными реформами срочным образом необходимо обратить внимание на экологическую обстановку. Деток больных уйма, онкозаболевания растут в геометрической прогрессии.

Что-то на старости-то лет нет желания прописываться в больницах (маму в Турцию увезла именно по этой причине). Больные легкие и бронхи не выдерживают наш алматинский воздух. Говорю об этом уже много лет, а толку", - высказалась продюсер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1997164-alua-konarova-ob-ekologii-v-almaty-dyshat-nechem-vonyuchie-vyhlopnye-gazy/