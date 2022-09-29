"А как же мобилизация": Оксану Самойлову раскритиковали за осенние фото

Оксана Самойлова с детьми. Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Блогерша Оксана Самойлова опубликовала кадры с фотосессии своей семьи и заявила, что хочет сохранить осень этого года в альбоме именно такой. Ее заявление вызвало порцию критики от подписчиков, передает NUR.KZ.

"Пусть осень 2022 сохранится в моем альбоме именно так", - заявила Оксана в Instagram, выложив фотографии в оранжевых тонах.

Однако подписчики высмеяли кадры и слова Самойловой.

"Эта семья из другой вселенной", "Ну хоть Джиган воевать не пойдет. У вас четыре ребенка", "Война войной, а фотосессия по расписанию", "А как же мобилизация", - прокомментировали пользователи соцсети.

Однако остальные были настроены более благосклонно.

"Никогда не комментирую фото, но тут просто очень круто!", "Это очень эстетично и красиво! Как здорово, что вы своим примером показываете семейные ценности, как это замечательно!", "Мегаоранжевые фотки", - восхитились поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1990224-a-kak-zhe-mobilizatsiya-oksanu-samoylovu-raskritikovali-za-osennie-foto/