Три песни Майкла Джексона были удалены на зарубежных стриминговых сервисах

Майкл Джексон. Фото: Kevin Mazur/WireImage

Три песни из посмертного альбома Майкла Джексона Michael, который был выпущен через год после смерти короля поп-музыки, удалили на стриминговых сервисах из-за многолетних споров, передает Би-би-си.

В 2010 году компания Sony Music выпустила альбом Michael из девяти ранее неизданных песен Майкла Джексона. Три песни из альбома - Monster, Keep Your Head Up и Breaking News - вызвали многолетние споры. Фанаты Джексона и члены его семьи выразили сомнение, что голос на записях может принадлежать музыканту.

Были предположения, что эти три песни исполнил другой музыкант по имени Джейсон Малачи. Последний якобы подтвердил это в 2011 году на Facebook, но впоследствии менеджер Малачи опроверг это, заявив, что пост в соцсети был фальшивым.

Сами Sony Music утверждают, что голос действительно принадлежит Джексону и что песни были записаны в 2007 году в присутствии продюсеров Эдварда Кашио и Джеймса Порте. К такому выводу они пришли после продолжительного исследования. Но все равно решили удалить треки, чтобы закончить спор раз и навсегда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1977303-tri-pesni-maykla-dzheksona-byli-udaleny-na-zarubezhnyh-strimingovyh-servisah/