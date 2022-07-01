"Не собираюсь косить под святую": Решетова оправдалась за употребление алкоголя

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова прокомментировала тот факт, что она употребляет алкоголь. Модель заявила, что не собирается "косить под святую", передает NUR.KZ.

Один из подписчиков в Instagram спросил бывшую возлюбленную Тимати, употребляет ли она алкоголь.

"Был очень продолжительный период, когда я не пила вообще. Сейчас - редко, но могу. В основном, если отдыхаю где-то. В Москве никогда не пью", - ответила Анастасия.

Story Анастасии Решетовой. Скрин: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Поклонники сразу поинтересовались вопросом совместимости ее религии со спиртным.

"Да, я прекрасно знаю, что нельзя. Я не собираюсь косить под святую. Говорю как есть. В ближайшем будущем, думаю, откажусь от алкоголя навсегда. Не переживайте за меня. За мои ошибки придется отвечать мне самой. Намаз каждый день, да", - высказалась Решетова.

Story Анастасии Решетовой. Скрин: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1976499-ne-sobirayus-kosit-pod-svyatuyu-reshetova-opravdalas-za-upotreblenie-alkogolya/