Исполнителя хита I believe I can fly приговорили к 30 годам за сексуальное насилие

R Kelly. Фото: Antonio Perez - Pool via Getty Images

Рэпер Роберт Келли, исполнитель знаменитой песни I believe I can fly, приговорен к 30 годам лишения свободы за рэкет и сексуальное насилие.

Музыкант получил приговор за сексуальное насилие над женщинами, девочками и мальчиками более чем через 20 лет после того, как впервые столкнулся с обвинениями, пишет The Guardian.

Присяжные в Нью-Йорке признали Келли виновным в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете по всем девяти пунктам против него еще в сентябре прошлого года. Однако приговор был вынесен певцу лишь сейчас.

Окружной судья Энн Доннелли вынесла его после того, как выслушала потерпевших, рассказавших, как поступки Келли отразились на их жизни.

"Эти преступления были рассчитаны и тщательно спланированы, они регулярно совершались в течение почти 25 лет. Вы научили их, что любовь - это порабощение и насилие", - заявила Донателли.

На суде жертвы описали, как Келли заставлял их выполнять свои "извращенные и садистские капризы", когда они были несовершеннолетними.

"Ты заставил меня делать вещи, которые разрушили мой дух. Я буквально хотела умереть из-за того, как низко ты заставил меня чувствовать себя. Ты помнишь это?" - высказалась одна из жертв, имя которой не называется.

Сам 55-летний рэпер свою вину отрицает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1976304-ispolnitelya-hita-i-believe-i-can-fly-prigovorili-k-30-godam-za-seksualnoe-nasilie/