"Я не знала, что кушать беш в шортах - это "уят": Айжулдыз Адайбекова ответила хейтерам

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Отечественная актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова подверглась критике за поедание бешпармака в шортах. Одна из пользователей соцсети заявила, что это "уят", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжулдыз показала, как сидит за столом с близкими и ест бешпармак. При этом актриса одета в шорты и футболку, на голове ее платок.

После публикации видео одна из пользовательниц соцсети написала сообщение блогерше и заявила, что это "уят". В ответ Айжулдыз не удержалась от сарказма.

"Я не знала, что кушать беш в шортах - это "уят. Теперь я харам?" - высказалась дизайнер.

Story Айжулдыз Адайбековой. Скрин: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса также поделилась кадрами из своих поездок в Тбилиси, Стамбул и Ереван. Всегда оригинальные, нестандартные фото не остались без внимания ее поклонников.

"Мда, вот это называется жизнь красочная", "Миг, когда я поняла, что вы меня вдохновляете", ""Круто, вы мотивируете, "Клевые фотки. Успехов и процветания вам", "Ты такая красивая девушка", "Фото - это искусство, можно и на обои поставить. Все фотки клевые. Просто потрясающая", "Вы очень классная, спасибо за вашу поддержку и за понимание", - пишут Айжулдыз восторженные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1975142-ya-ne-znala-chto-kushat-besh-v-shortah-eto-uyat-ayzhuldyz-adaybekova-otvetila-heyteram/