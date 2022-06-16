Спин-офф "Истории игрушек" запретили в некоторых странах из-за ЛГБТ-сцены

"Базз Лайтер". Кадр из видео: YouTube/Pixar

Анимационный фильм от студии Pixar "Базз Лайтер" (Lightyear) о персонаже из "Истории игрушек" был запрещен в нескольких странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии из-за ЛГБТ-сцены, передает The Wall Street Journal.

Мультфильм запретили к показу в мусульманских странах и в странах, где преобладают консервативные социальные ценности. В ОАЭ, Малайзии, Палестине, Ливане, Иордании, Индонезии, Бахрейне, Египте, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, Сирии и Ираке.

В некоторых из этих стран однополые отношения запрещены и могут караться телесными наказаниями или даже смертью.

Создатели "Базза Лайтера" отказались вырезать сцену с однополым поцелуем двух женских персонажей, когда власти этих стран попросили это сделать.

Анимационный фильм "Базз Лайтер" рассказывает о приключениях легендарного космического рейнджера и является спин-оффом "Истории игрушек".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1974319-spin-off-istorii-igrushek-zapretili-v-bolee-10-stranah-iz-za-lgbt-stseny/