"Мне нужен ваш доход для декларирования": Супермамасита показала разговор с мошенниками (видео)

Супермамасита. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева едва не стала жертвой мошенников. Звезда соцсетей записала свой разговор с ними на видео и показала его подписчикам, передает NUR.KZ.

О случившемся Супермамасита рассказала в Instagram.

"На меня вышли мошенники. И я впервые с этим сталкиваюсь. Весь разговор я записала, когда уже поняла, что это мошенники. Сейчас выложу. Там просто умора. Молодые ребята-мошенники, обманщики и как вас там еще называют? Ну неужели ваши светлые умы не придумали что-то новое, хорошее, полезное? Ведь у вас такой талант! Вы можете направить свои силы в дело гораздо прибыльнее и легальнее, чем вот это все. Задумайтесь", - обратилась Алия к мошенникам.

Байтугаева также выложила разговор с людьми, звонившими ей. По словам Супермамаситы, сначала ей позвонил некий человек, представившийся сотрудником департамента полиции. Мужчина заявил блогерше, что на ее имя пытались взять кредит на миллион тенге, а затем попросил ее паспортные данные, чтобы якобы "перепроверить банковские подразделения".

После этого звонивший начал расспрашивать Алию об ее доходах, якобы это нужно для декларирования.

Когда звонок прервался, мужчина вновь перезвонил Супермамасите, но на этот раз представился другим именем.

"Теперь он не Александр Лебедев, а Семен Лебедев. Он забыл, что он, блин, Александр же", - посмеялась инстадива.

История закончилась тем, что мужчина позвонил в третий раз, но теперь назвал себя менеджером Нацбанка Вадимом Николаевичем, даже не удосужившись изменить тембр голоса. Он попросил Алию выйти в "Скайп", заявив, что только по этому мессенджеру можно сообщать тайную информацию об ее банковских данных.

В результате блогерша, проговорив с ним 20 минут, спросила у звонившего, зачем он обманывает людей и насколько обычно успешны его махинации. Разговор завершился нецензурной лексикой со стороны звонившего.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1970047-mne-nuzhen-vash-dohod-dlya-deklarirovaniya-supermamasita-pokazala-razgovor-s-moshennikami-video/