Журнал Sports Illustrated Swimsuit раскритиковали за обложку с Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Читатели обругали спортивный журнал Sports Illustrated Swimsuit за обложку с Ким Кардашьян. Пользователи обвинили авторов издания в лицемерии.

В своем Instagram журнал опубликовал обложку свежего номера, на которой изображена известная модель и теледива Ким Кардашьян.

Фото вызвало негативный отклик подписчиков, которые указали на противоречие повестки журнала и выбранной героини. Пользователи обвинили редакцию издания в лицемерии, так как Sports Illustrated Swimsuit сосредоточен на освещении феминистских взглядов, идей гендерного равенства и расширении прав и возможностей женщин.

Многие посчитали, что образ Ким не сочетается с этими идеалами.

"Вы прославляете женщин с реальными телами и необычными историями жизни, а затем снимаете для обложки Ким Кардашьян", "Ребята, это плохой ход для вас", "Впервые не куплю ваш журнал", "Ким — полная противоположность красивой от природы женщины. Она поощряет беспорядочное питание и фотошоп", - возмутились читатели.

А в своем Instagram Ким опубликовала другие фото, сделанные для Sports Illustrated Swimsuit.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1969830-zhurnal-sports-illustrated-swimsuit-raskritikovali-za-oblozhku-s-kim-kardashyan/