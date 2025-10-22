Айсауле Бакытбек ответила на вопрос о разводе и объяснила, почему не показывает детей в соцсетях

Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек ответила на вопрос, развелась ли она. Она также рассказала, почему не показывает в соцсети своих детей, передает NUR.KZ.

Дочь известного продюсера и актрисы Баян Алагузовой часто проводит рубрику "Вопрос-ответ" в своем Instagram. На этот раз ее спросили, развелась она или нет.

Блогер предположила, что такой вопрос могли задать только ее новые подписчики, так как те, кто с ней давно, знают, что Айсауле старается не афишировать личную жизнь.

"Я не показываю своего мужа и детей на своей странице. Слава Богу, у нас все хорошо", - заявила Айсауле.

Она также разъяснила, почему не показывает детей публике.

"А что если они не захотят, когда сами смогут решать? А сотни тысяч людей уже их видели, знают их в лицо, их предпочтения, таланты, победы и поражения. И вообще, меня немного смущает озабоченность взрослых видеть чужих детей", - отметила она.

Блогер считает, что социальные сети не для детей.

