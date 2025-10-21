38-летняя Валерия Ланская вышла замуж во второй раз (фото)

38-летняя российская актриса Валерия Ланская, звезда мюзикла "Граф Орлов", вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Фото со свадьбы она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

О важном событии в жизни Ланская сообщила в Instagram. Она опубликовала романтические свадебные фотографии. На них она запечатлелась с избранником - 38-летним композитором сериала "Искусство соблазна" Марком Дорбским.

"Официально семья!" - отмечено под фото.

В незабываемый день невеста по традиции была в нежном белом платье с открытыми плечами, а жених - в черном костюме и черной рубашке.

"Поздравляю от всей души", "В добрый путь!", "Желаю счастливой жизни", "Берегите друг друга!", "Безгранично рады за вас", - пишут пользователи соцсети, в числе которых коллеги невесты и жениха - представители российского шоу-бизнеса.

Отметим, что Валерия Ланская уже была замужем за режиссером Станиславом Ивановым. В браке родился сын Артемий.

