38-летняя Валерия Ланская вышла замуж во второй раз (фото)
Опубликовано:
38-летняя российская актриса Валерия Ланская, звезда мюзикла "Граф Орлов", вышла замуж за композитора Марка Дорбского. Фото со свадьбы она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.
О важном событии в жизни Ланская сообщила в Instagram. Она опубликовала романтические свадебные фотографии. На них она запечатлелась с избранником - 38-летним композитором сериала "Искусство соблазна" Марком Дорбским.
"Официально семья!" - отмечено под фото.
В незабываемый день невеста по традиции была в нежном белом платье с открытыми плечами, а жених - в черном костюме и черной рубашке.
"Поздравляю от всей души", "В добрый путь!", "Желаю счастливой жизни", "Берегите друг друга!", "Безгранично рады за вас", - пишут пользователи соцсети, в числе которых коллеги невесты и жениха - представители российского шоу-бизнеса.
Отметим, что Валерия Ланская уже была замужем за режиссером Станиславом Ивановым. В браке родился сын Артемий.
