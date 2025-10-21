"Живу по пацанским понятиям": Байзакова рассказала, как ее приняли родители мужа и какая она келин

Блогер и актриса Айжан Байзакова рассказала своим подписчикам в соцсети, какая она келин. А также ответила на вопрос, как родители мужа приняли ее, передает NUR.KZ.

"Ваша енешка запрещала общаться сыну с вами в самом начале? Сейчас у меня такое состояние", - написала Айжан одна из подписчиц.

"Они были в шоке, когда он начал со мной встречаться. Но родители, которые по-настоящему любят своих детей, не пойдут против их выбора.

Нурбек тем более взрослый мужчина, я пониманию, когда 18 лет. Я знаю, какой я человек, и особо не нервничаю по этому поводу. И я знала, что Нурбек как минимум как мужчина будет со мной", - отметила она.

Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Блогер считает, что не надо говорить мужчине плохо о его родителях, не надо вступать с ними в конфликт, обижаться на них.

"Если он вас любит, родители увидят это и поймут", - написала она.

Айжан добавила, что Нурбек всегда ее расхваливает.

"Он всегда говорит, какая я крутая, самая добрая, красивая. Всем внушает это. Мне иногда прям неловко", - призналась она.

У Айжан спросили, какая она келин.

"Я не идеальная, но я делаю все искренне. Я люблю искренне, не требую лишнего, всегда стараюсь, как могу.. Я никогда не ставлю выбор мужу между мной и родителями, я знаю, что у каждого своя роль. Короче, живу по своим пацанским понятиям и все.

Ко всем отношусь с пониманием и любовью. Нурбек это чувствует и всегда говорит, что ему со мной повезло. Я не люблю ссоры, интриги. И думаю, это главное, а готовка уборка и услужливость - это второстепенно. Я не идеальная келин, но я хороший член семьи", - заключила она.

Напомним, Айжан Байзакова ждет третьего ребенка. Супруги рассекретили пол будущего малыша.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.