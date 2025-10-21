jitsu gif
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Салтанат Шорай
      Салтанат Шорай
      Редактор рубрики Шоубиз

      "Живу по пацанским понятиям": Байзакова рассказала, как ее приняли родители мужа и какая она келин

      Опубликовано:

      Айжан Байзакова с супругом
      Айжан Байзакова с супругом. Скрин: instagram.com/bayzakova

      Блогер и актриса Айжан Байзакова рассказала своим подписчикам в соцсети, какая она келин. А также ответила на вопрос, как родители мужа приняли ее, передает NUR.KZ.

      "Ваша енешка запрещала общаться сыну с вами в самом начале? Сейчас у меня такое состояние", - написала Айжан одна из подписчиц.

      "Они были в шоке, когда он начал со мной встречаться. Но родители, которые по-настоящему любят своих детей, не пойдут против их выбора.

      Нурбек тем более взрослый мужчина, я пониманию, когда 18 лет. Я знаю, какой я человек, и особо не нервничаю по этому поводу. И я знала, что Нурбек как минимум как мужчина будет со мной", - отметила она.

      Сторис Айжан Байзаковой
      Сторис Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

      Блогер считает, что не надо говорить мужчине плохо о его родителях, не надо вступать с ними в конфликт, обижаться на них.

      "Если он вас любит, родители увидят это и поймут", - написала она.

      Айжан добавила, что Нурбек всегда ее расхваливает.

      "Он всегда говорит, какая я крутая, самая добрая, красивая. Всем внушает это. Мне иногда прям неловко", - призналась она.

      У Айжан спросили, какая она келин.

      "Я не идеальная, но я делаю все искренне. Я люблю искренне, не требую лишнего, всегда стараюсь, как могу.. Я никогда не ставлю выбор мужу между мной и родителями, я знаю, что у каждого своя роль. Короче, живу по своим пацанским понятиям и все.

      Ко всем отношусь с пониманием и любовью. Нурбек это чувствует и всегда говорит, что ему со мной повезло. Я не люблю ссоры, интриги. И думаю, это главное, а готовка уборка и услужливость - это второстепенно. Я не идеальная келин, но я хороший член семьи", - заключила она.

      Напомним, Айжан Байзакова ждет третьего ребенка. Супруги рассекретили пол будущего малыша.

