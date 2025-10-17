Асель Аскар устроила сюрприз бабушке на ее 85-летие (фото, видео)

Казахстанская актриса Асель Аскар показала, как поздравила любимую бабушку с 85-летием. Она устроила ей сюрприз на день рождения и выложила в Сеть кадры с праздника, передает NUR.KZ.

Асель показала трогательные кадры со дня рождения ее бабушки. Айша Копжасарова - известная казахстанская поэтесса, мама певца Беркута. Ей в этом году исполнилось 85 лет.

"С днем рождения, генерал аже", - написала Асель.

В честь именинницы накрыли богатый дастархан и заказали красивый торт. Ее также ожидал приятный сюрприз - букет из 303 роз. Имениннице также подарили ювелирный набор.

"Всех денег не заработаешь и никогда не скопишь. А вот эмоции родных и близких бесценны и это большая память на года, которые будут греть душу в самые трудные минуты жизни", - отметила Асель.

Она призвала никогда не экономить на родных и наслаждаться каждым моментом жизни.

Подписчики поздравили бабушку Асель и маму Беркута с днем рождения и пожелали ей дожить до ста лет.

