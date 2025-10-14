Айнур Ильясова показала фото из путешествия по Англии
Казахстанская актриса и ведущая подкаста "MOM'sкий әңгіме" Айнур Ильясова, звезда фильма "Келинка Сабина", разместила в соцсети фото из Англии, где сейчас отдыхает, передает NUR.KZ.
Айнур призналась, что сделала себе подарок на день рождения и отправилась в Лондон, куда всегда мечтала попасть.
Она разместила фото из отеля и, конечно, кадры с прогулки по Лондону.
Айнур отправилась в маленький городок Вудсток, чтобы сполна ощутить атмосферу Англии.
"Невозможно описать словами, как здесь красиво", - поделилась она впечатлениями.
Ильясова также посетила Оксфорд.
"Исторические здания, студенты, желтые листья. Таким я увидела Оксфорд. Все так красиво, так тепло. Кажется, что все здесь дышит по-своему. Этот город не спешит. Только слушает, вдохновляется и напоминает тебе - знания, красота, спокойствие - все это рождается в тишине", - отметила она.
"Красота какая", "Сказка", "Айнура, спасибо вам за то, что все это показали", "Какой-то другой райский мир", "Чудесно", - отреагировали в Сети.
