"Уметь и иметь желание - это разные вещи": Айсауле Бакытбек ответила, хорошо ли готовит
Казахстанский блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек, дочь известного продюсера Баян Алагузовой, ответила на вопрос подписчиков в соцсети, умеет ли готовить, передает NUR.KZ.
Айсауле часто устраивает рубрику "Вопрос-ответ" с подписчиками. На этот раз у мамы троих дочерей поинтересовались, умеет ли она готовить. К слову, ее сестренка Айару всегда восхищает Сеть своей выпечкой.
"Да, и вполне неплохо. И выпекаю, и чего только не делаю. Мне кажется, для того, чтобы готовить какие-то элементарные блюда особого таланта не нужно. Это же база.
Правда уметь и иметь желание - это разные вещи. Готовлю я редко, но было время, когда готовила каждый день. Давно делегировала этот вопрос", - написала Айсауле.
