"Если рядом с вами пять лентяев, то вы шестой": Давлетяров рассказал о влиянии окружения

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      "Если рядом с вами пять лентяев, то вы шестой": Давлетяров рассказал о влиянии окружения

      Опубликовано:

      Арман Давлетяров
      Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

      55-летний российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров заявил, что убедился в том, что окружение влияет на человека, передает NUR.KZ.

      Не слова, не советы, не статус, а энергия, с которой человек живет, определяет многое, считает Давлетяров.

      "Иногда встретишь кого-то, у кого в глазах уверенность, спокойствие, тепло. Он идет вперед, даже когда трудно. И рядом с ним будто сам начинаешь верить, что все возможно. Воздух становится другим. Такие люди негромкие - они настоящие.

      А бывает наоборот - вокруг много шума и слов, жалобы, страхи, вечное "ничего не получится" и все только про деньги. И ты, сам того не замечая, начинаешь звучать тем же тоном. Теряешь веру в себя и свою энергию", - отметил он.

      Арман Илюбаевич считает, что правильное окружение - это залог успеха.

      "Если рядом с вами пять успешных людей, то вы шестой, если рядом с вами пять лентяев, то вы шестой", - сказал он.

      Медиаменеджер заявил, что важно чувствовать, кто тебе по пути.

      "Беречь тех, кто наполняет, кто не осуждает, кто рядом не по интересу, а по сердцу. Мы ведь впитываем друг друга не только словами, даже молчанием. И если вам рядом с кем-то спокойно - значит, вы нашли своего человека. Берегите этих людей. И сами становитесь светом для кого-то", - заключил он.

      Кто-то согласился с ним, а кто-то оказался иного мнения.

      "Золотые слова", "Это неправда! Это человек сам виноват! Окружение может быть хорошим, но если человек не такой, как все? Он не станет, как они!", "Истина", "Правильно говорите", "Человек в течение жизни несколько раз меняет свое окружение, поэтому не оставайтесь там, где вам некомфортно", "Я бы согласился, но жизнь переменчива и есть у каждого своя судьба", - пишут подписчики.

      Напомним, Арман Давлетяров дал совет молодоженам.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.