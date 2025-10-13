"Если рядом с вами пять лентяев, то вы шестой": Давлетяров рассказал о влиянии окружения

55-летний российский медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров заявил, что убедился в том, что окружение влияет на человека, передает NUR.KZ.

Не слова, не советы, не статус, а энергия, с которой человек живет, определяет многое, считает Давлетяров.

"Иногда встретишь кого-то, у кого в глазах уверенность, спокойствие, тепло. Он идет вперед, даже когда трудно. И рядом с ним будто сам начинаешь верить, что все возможно. Воздух становится другим. Такие люди негромкие - они настоящие.

А бывает наоборот - вокруг много шума и слов, жалобы, страхи, вечное "ничего не получится" и все только про деньги. И ты, сам того не замечая, начинаешь звучать тем же тоном. Теряешь веру в себя и свою энергию", - отметил он.

Арман Илюбаевич считает, что правильное окружение - это залог успеха.

"Если рядом с вами пять успешных людей, то вы шестой, если рядом с вами пять лентяев, то вы шестой", - сказал он.

Медиаменеджер заявил, что важно чувствовать, кто тебе по пути.

"Беречь тех, кто наполняет, кто не осуждает, кто рядом не по интересу, а по сердцу. Мы ведь впитываем друг друга не только словами, даже молчанием. И если вам рядом с кем-то спокойно - значит, вы нашли своего человека. Берегите этих людей. И сами становитесь светом для кого-то", - заключил он.

Кто-то согласился с ним, а кто-то оказался иного мнения.

"Золотые слова", "Это неправда! Это человек сам виноват! Окружение может быть хорошим, но если человек не такой, как все? Он не станет, как они!", "Истина", "Правильно говорите", "Человек в течение жизни несколько раз меняет свое окружение, поэтому не оставайтесь там, где вам некомфортно", "Я бы согласился, но жизнь переменчива и есть у каждого своя судьба", - пишут подписчики.

