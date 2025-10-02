"Никогда не понимала, зачем нужны большие деньги": Жания Джуринская рассказала о себе
Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", рассказала интересные факты о себе, о которых ранее не говорила, передает NUR.KZ.
Жания имеет яркую внешность, она - публичная личность, однако, как выяснилось, актриса любит уединяться.
"Я не люблю толпу, всегда предпочитаю уединяться и быть только со своими. Я очень стеснительная, но есть какое-то альтер эго во мне, которое помогает это маскировать, оно же и выручает меня во время съемки", - призналась она.
Жания также добавила, что никогда не стремилась быть богатой.
"Я никогда не понимала, зачем нужны большие деньги, и сейчас, хоть аппетит вырос, все равно совершенно нет стремления быть каким-то миллиардером (может, я еще передумаю)", - пишет она.
Актриса также рассказала о предпочтениях в музыке.
"Мой плейлист состоит из очень спокойных песен и оперы. Если я не обучаюсь и не читаю книги, я чувствую себя "серой".
Я себя чувствую очень плохо, если сутками смотрю сериалы. Мне кажется, что я пропускаю свою жизнь.
Я не тактильная (только с детьми иначе), этому научил меня Даник (Данияр Хизметов, муж Жании, - прим. ред.)", - отметила она.
