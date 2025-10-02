"Никогда не понимала, зачем нужны большие деньги": Жания Джуринская рассказала о себе

Казахстанская актриса Жания Джуринская, звезда фильма "Розыгрыш по-казахски", рассказала интересные факты о себе, о которых ранее не говорила, передает NUR.KZ.

Жания имеет яркую внешность, она - публичная личность, однако, как выяснилось, актриса любит уединяться.

"Я не люблю толпу, всегда предпочитаю уединяться и быть только со своими. Я очень стеснительная, но есть какое-то альтер эго во мне, которое помогает это маскировать, оно же и выручает меня во время съемки", - призналась она.

Жания также добавила, что никогда не стремилась быть богатой.

"Я никогда не понимала, зачем нужны большие деньги, и сейчас, хоть аппетит вырос, все равно совершенно нет стремления быть каким-то миллиардером (может, я еще передумаю)", - пишет она.

Актриса также рассказала о предпочтениях в музыке.

"Мой плейлист состоит из очень спокойных песен и оперы. Если я не обучаюсь и не читаю книги, я чувствую себя "серой".

Я себя чувствую очень плохо, если сутками смотрю сериалы. Мне кажется, что я пропускаю свою жизнь.

Я не тактильная (только с детьми иначе), этому научил меня Даник (Данияр Хизметов, муж Жании, - прим. ред.)", - отметила она.

