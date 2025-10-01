Даурен Айдаркулов рассекретил имя третьей супруги

Отечественный шоумен и актер Даурен Айдаркулов раскрыл имя новоиспеченной супруги. Однако многие уверены, что он повторно совершил "неке" с бывшей женой Акботой Сейтмагамбет, передает NUR.KZ.

43-летний Даурен Айдаркулов, звезда фильмов "Гламур для дур", "Свадьба на троих", все еще держит интригу - он не показывает лицо своей третьей супруги.

Сторис Даурена Айдаркулова. Скрин: instagram.com/daurenaidarkulov

Шоумен решил раскрыть лишь ее имя.

"Кстати, имя моей супруги Жулдыз", - написал Даурен.

Однако многие все еще уверены, что его третьей женой стала бывшая супруга - певица и актриса Акбота Сейтмагамбет. У пары двое детей. Они развелись в 2020 году. От первого брака у Айдаркулова трое детей.

"Жулдыз - это и есть Акбота. Имеется в виду, что она певица-звезда", "Ну Акбота же звезда, поэтому Жулдыз", "Жулдыз - это и есть Боташка", "Будем искать это кольцо на пальце Акботы", - заявили фанаты.

Другие же пожелали Даурену и его избраннице счастья в браке.

Мы писали, что Даурен Айдаркулов женился в третий раз: его бывшая супруга поздравила молодых.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.