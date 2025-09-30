jitsu gif
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Новости русской службы Би-би-си
      BBC News Русская служба
      BBC News Русская служба
      Автор

      Николь Кидман разошлась с певцом Китом Урбаном после 20 лет брака

      Опубликовано:

      Николь Кидман и Кит Урбан
      Николь Кидман и Кит Урбан. Фото: PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

      Голливудская суперзвезда Николь Кидман разошлась со своим мужем Китом Урбаном, подтвердил информированный источник в интервью Би-би-си.

      Их брак продолжался почти 20 лет, за это время у Кидман и Урбана родилось двое детей: Сандей Роуз, которой сейчас 17 лет, и Фейт Маргарет, которой исполнилось 14.

      Кидман, одна из самых известных актрис мира и обладательница «Оскара», вышла замуж за Урбана — кантри-певца, четыре раза получившего «Грэмми», — в 2006 году.

      Об их размолвке первым сообщило TMZ: по сведениям источников издания, с лета этого года Кидман и Урбан живут по отдельности; при этом актриса выступала против развода. Источник Би-би-си подтвердил эту информацию.

      Причины разрыва между Кидман и Урбаном остаются неизвестными широкой публике.

      Они оба выросли в Австралии и добились успеха после переезда в США. За время брака они пережили множество профессиональных удач и серьезные личные проблемы.

      Через несколько месяцев после свадьбы с Кидман Урбан провел некоторое время в клинике, чтобы избавиться от алкогольной и наркотической зависимости. Супруги признавались, что эта ситуация лишь укрепила их союз, поскольку Кидман помогла своему мужу справиться с недугом.

      Урбан говорил, что участие Кидман и нескольких близких друзей изменило его жизнь.

      «Я верю, что все было как бы предназначено для того, чтобы мы стали еще ближе друг к другу, — сказал певец в 2010 году в интервью телеведущей Опре Уинфри. — Сейчас я все это вспоминаю и осознаю, насколько многому я научился у Ник [то есть Николь Кидман — Ред.] и как много она привнесла в мою жизнь. У меня очень на многое открылись глаза. Мне сейчас так хорошо, как не было никогда».

      Летом этого года Кидман и Урбан вместе появились на публике в Нэшвилле во время матча клубного чемпионата мира по футболу.

      А в мае Кидман сопровождала Урбана, когда тот получал приз американской Академии кантри-музыки. Сделанные тогда фотографии не давали никаких оснований заподозрить проблемы в их семейной жизни: на снимках они держат друг друга за руки и целуются.

      До брака с Урбаном Кидман была более 10 лет замужем за актером Томом Крузом, с ним у нее также есть двое детей. Они развелись в 2001 году.

