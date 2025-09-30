"Безумно красивая семья": Макпал Исабекова показала фото с мужем и сыном
Опубликовано:
41-летняя казахстанская исполнительница Макпал Исабекова, у которой подрастают двое детей, показала теплую семейную фотосессию с мужем и сыном, передает NUR.KZ.
Фото Макпал разместила в соцсети. На них она запечатлелась вместе с мужем и сыном. Она призналась, что в этой фотосессии, которая была сделана некоторое время назад, есть и ее дочь, но девочку певица пока не показывает публике.
"Илаю я пока вам не показываю, поэтому довольствуемся нами двумя, тремя", - написала она.
В Сети отметили, что Макпал и ее супруг очень подходят друг другу и назвали их красивой парой.
"Какая милота", "Ну что за сладкий мальчик, вытянулся так и повзрослел", "Какие вы милые. Сын такой скромняшка", "Безумно красивая семья. Будьте счастливы", - гласят комментарии.
