Жулдыз Абдукаримова, недавно ставшая мамой в пятый раз, решила приступить к работе

Жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова, ставшая мамой в пятый раз, рассказала, что ее декретный отпуск закончился, передает NUR.KZ.

Жулдыз написала в Instagram, что ее отпуск закончился. Она призналась, что во время беременности была полностью сконцентрирована на своем состоянии.

Недавно она провела дочери обряд "қырқынан шығару" и рассказала, как ее назвала. Девочку нарекли Рабия Султан.

"Слава Богу, все прошло хорошо, так, как я и планировала. Теперь мы с дочерью спустя 40 дней после родов, немного окрепнув, выражаем другу свою благодарность.

Дочь дала мне возможность работать, я ей - бывать на прогулках. Поэтому я могу официально заявить, что приступаю к работе", - написала она.

Актриса также пообещала показать, как ее дети отреагировали на ее беременность.

"И плакали, и смеялись, и злились, и стояли безмолвно, округлив глаза", - добавила она.

Мы также писали, что после рождения дочери Кайрат Нуртас выложил романтическое фото с женой.

