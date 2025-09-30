Жулдыз Абдукаримова, недавно ставшая мамой в пятый раз, решила приступить к работе
Жена казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова, ставшая мамой в пятый раз, рассказала, что ее декретный отпуск закончился, передает NUR.KZ.
Жулдыз написала в Instagram, что ее отпуск закончился. Она призналась, что во время беременности была полностью сконцентрирована на своем состоянии.
Недавно она провела дочери обряд "қырқынан шығару" и рассказала, как ее назвала. Девочку нарекли Рабия Султан.
"Слава Богу, все прошло хорошо, так, как я и планировала. Теперь мы с дочерью спустя 40 дней после родов, немного окрепнув, выражаем другу свою благодарность.
Дочь дала мне возможность работать, я ей - бывать на прогулках. Поэтому я могу официально заявить, что приступаю к работе", - написала она.
Актриса также пообещала показать, как ее дети отреагировали на ее беременность.
"И плакали, и смеялись, и злились, и стояли безмолвно, округлив глаза", - добавила она.
