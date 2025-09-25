Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз (фото)
35-летняя телеведущая и актриса Регина Тодоренко и 39-летний актер Влад Топалов стали родителями в третий раз. Они выложили фото из роддома в Instagram, передает NUR.KZ.
"1+1=5. Дорогие мои, благодарим за поддержку и трепетное отношение к нашей семье.
Обязательно скоро поделимся нашей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно, в унисон с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", - написали Регина Тодоренко и Влад Топалов.
"Региша, девочка наша любимая, поздравляю! Ты герой! Восхищаюсь! Лучшая", "Любимые", "Счастье", "Крепкого здоровья малышу и родителям", "Ура!!! Наконец, дождались! Здоровья и спокойных ночек", "Поздравляю с рождением третьего сыночка", "Ух, поздравляю! У вас прям футбольная команда! Счастья и здоровья малышу и маме!" - написали пользователи соцсети.
