Регина Тодоренко и Влад Топалов стали родителями в третий раз (фото)

35-летняя телеведущая и актриса Регина Тодоренко и 39-летний актер Влад Топалов стали родителями в третий раз. Они выложили фото из роддома в Instagram, передает NUR.KZ.

"1+1=5. Дорогие мои, благодарим за поддержку и трепетное отношение к нашей семье.

Обязательно скоро поделимся нашей историей, пока приходим в себя, учимся звучать слаженно, в унисон с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом", - написали Регина Тодоренко и Влад Топалов.

"Региша, девочка наша любимая, поздравляю! Ты герой! Восхищаюсь! Лучшая", "Любимые", "Счастье", "Крепкого здоровья малышу и родителям", "Ура!!! Наконец, дождались! Здоровья и спокойных ночек", "Поздравляю с рождением третьего сыночка", "Ух, поздравляю! У вас прям футбольная команда! Счастья и здоровья малышу и маме!" - написали пользователи соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.