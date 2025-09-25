Рианна стала мамой в третий раз и показала фото долгожданной дочери

Звезда мировой поп-музыки, барбадосская певица Рианна и ее избранник, рэпер A$AP Rocky стали родителями в третий раз. Новостью певица поделилась в своих соцсетях, передает NUR.KZ.

Рианна опубликовала несколько фото. Одно - с новорожденной дочерью, второе - с розовыми детскими боксерскими перчатками.

В подписи к посту певица сообщила, что девочку назвали Роки Айриш Мейерс. К слову, согласно подписи, Роки Айриш появилась на свет еще 13 сентября.

Отметим, что у Рианны и A$AP Rocky уже есть двое сыновей — трехлетний RZA и двухлетний Райот.

Rocki Irish Mayers

Sept 13 2025

Отметим, согласно информации IMDb, Рианна родилась 20 февраля 1988 года в Бриджтауне. Ее мать - афро-гайанка, а отец - афро-барбадосец и выходец с Британских островов.

Будущая звезда неоднократно побеждала на конкурсах красоты и исполняла сингл Мэрайи Кэри Hero на школьном шоу талантов.

Ее жизнь изменилась навсегда, когда одна из подруг познакомила ее с Эваном Роджерсом, продюсером из Нью-Йорка, который приехал на Барбадос в отпуск вместе со своей женой. Он свел Рианну с рэпером Jay-Z, который на тот момент был генеральным директором Def Jam Records. Он прослушал юную артистку и понял, что она может стать звездой мирового масштаба.

Рианне было 16 лет, когда ее подписали на Def Jam. С тех пор она добилась феноменального успеха.

