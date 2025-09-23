"Счастлива быть с тобой": жена Игоря Николаева трогательно поздравила его с годовщиной свадьбы
Супруга композитора и певца Игоря Николаева, певица Юля Проскурякова, тепло поздравила его с 15-й годовщиной свадьбы. Она призналась, что счастлива в браке с ним, передает NUR.KZ.
Юля разместила в своем блоге в Instagram фото с мужем. Певица публично обратилась к нему.
"23 сентября 2010 года мы с тобой стали мужем и женой! 15 лет прошло, и я счастлива быть рядом с тобой, мой любимый Мужчина! Спасибо!" - написала она, отметив аккаунт Игоря Николаева.
Игорь Крутой, Наталья Подольская, Елена Воробей, Катя Лель и другие знаменитости поздравили супругов с важной датой. К ним присоединились и другие пользователи соцсети.
"От всей души любви вам бесконечной и вдохновенной. Вы прекрасны", "Вечной любви вам, дорогие!", "Игорь, берегите Юлю", "Красивая пара", - пишут им в Сети.
