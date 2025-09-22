"Они обе расплакались": Ерке сделала дорогие подарки няням своих сыновей

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан, недавно ставшая матерью в третий раз, рассказала о сюрпризе, который устроила няням своих сыновей, передает NUR.KZ.

Ерке рассказала, что у няни Ислама, ее второго сына, был день рождения. Но так как в доме Ерке работают две няни - вторая следит за маленьким Батыром - певица с мужем решили сделать подарки и преподнести букеты цветов обеим няням.

Ерке отметила, что прекрасно знает, что для молодых женщин в этот момент важнее были не украшения, а новые мобильные телефоны. Поэтому они обе стали обладательницами брендовых смартфонов нового поколения.

"Когда они увидели свои подарки, то расплакались обе. Я люблю их обеих. Добродушные, честные, неизбалованные", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

