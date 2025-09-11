"Кажется, есть хорошие новости?": 48-летнюю Айгуль Иманбаеву заподозрили в беременности
Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева трогательно поздравила мужа с днем рождения и разместила в соцсети фото с ним. Некоторые заподозрили ее в беременности, передает NUR.KZ.
Айгуль разместила два фото с супругом - первое было снято во время отдыха на море. Второе - не менее романтическое, Айгуль стоит в комнате, прислонившись головой к плечу мужа, а он нежно ее обнимает за плечи.
"Сегодня день рождения хозяина моего сердца, моего дорогого мужа. Жаным, я благодарна судьбе за встречу с тобой.
Тысячу раз благодарю тебя за то, что ты научил меня быть слабой, за твою нежность, любящее сердце, за то, что ты дал понять, что такое любовь. Будем вместе жить в саду счастья", - отметила она.
Пользователи соцсети поздравили ее мужа и порадовались за пару. Некоторые решили, что супруги ждут пополнения.
"Кажется, вы беременны?", "Мне показалось, что она беременна", "Мне одной показалось, как будто Айгулек беременна?", "О, кажется, у вас есть хорошие новости?", "Тоже хочу замуж", "Каждая женщина достойна счастья", - пишут в Сети.
