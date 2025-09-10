Жена Тауекеля Мусилима показала, как силен ее муж (видео)

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима, звезды фильма "В поисках мамы", показала милый видеоролик - фанаты смогли убедиться в силе своего кумира, передает NUR.KZ.

Съемки прошли в домашней обстановке. На видео Тауекел садит Махаббат на ладони и поднимается с колен вместе с ней. Затем долго держит ее на руках, глядя в камеру с улыбкой.

Жена актера не без гордости оставила смайлики "бицепс", "горилла", "красное сердечко", а также добавила эмодзи-улыбку.

"Если бы я так села, мы бы с мужем вместе упали бы", "Кажется, они что-то задумали, через 9 месяцев увидим. Моя самая любимая пара", "Как это мило, красивая пара. Будьте счастливы", "Так рада за него, что ему досталась хорошая девушка", "Так похудела девушка, очень красивая пара", - отметили фанаты.

