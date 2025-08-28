Поклонники плачут от восторга. Что известно о помолвке Тейлор Свифт

«Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться», — написала в инстаграме Тейлор Свифт, объявляя о помолвке с футболистом Трэвисом Келси. Пост набрал уже более 30 млн лайков.

Поклонники певицы в восторге: на видео в соцсетях они кричат от радости, услышав эту новость, и рассказывают, что были растроганы, а многие даже заплакали.

«Когда я впервые открыла инстаграм, я подумала, что это искусственный интеллект», — призналась Би-би-си Хлоя, ведущая фан-аккаунт Swiftie с 74 тысячами подписчиков в тиктоке.

«Я не могла поверить, что это правда, пока не поняла, что это их официальные аккаунты», — рассказывает она. — Я сразу же сошла с ума и стала бессвязно писать в групповом чате».

Свои эмоции она характеризует как «восторг и недоверие».

Фанаты певицы шутят в соцсетях, что рады за свою «близкую подругу» Тейлор Свифт. Она с самого начала своей карьеры выстраивала коммуникацию с фанатами таким образом, чтобы создавать ощущение близости. Кроме того, ее первые поклонники, которые полюбили ее песни еще в подростковом возрасте, выросли вместе с ней и сейчас как раз находятся в том возрасте, когда многие женятся.

«Я чувствую, что мы все в какой-то степени ее знаем. Ее музыка очень личная, и то, как она поет и рассказывает о своих отношениях, выстраивает связь с фанатами. Я просто хочу для нее всего самого лучшего и рада, что она нашла свою любовь», — так Хлоя объясняет охватившие ее чувства.

Тейлор Свифт выложила короткий пост с пятью фотографиями. На снимках звезда Национальной футбольной лиги США Трэвис Келси опускается на одно колено, чтобы сделать предложение обладательнице 14 премий «Грэмми» Тейлор Свифт, они смотрят друг другу в глаза и обнимаются.

На третьем фото в карусели Свифт демонстрирует золотое помолвочное кольцо с бриллиантом огранки «Кушон». Как пишут американские СМИ, оно было куплено в салоне Artifex Fine Jewelry. Цены на кольца на их сайте начинаются примерно от 29 тысяч долларов. На ней надето платье с открытой спиной он бренда Ralph Lauren и украшенные бриллиантами часы Cartier.

Пара на фотографиях стоит в окружении роз, анемонов, дельфиниумов и гортензий. Они выстроены в тщательную композицию с вазами и аркой на фоне кустов и деревьев.

«Это простая элегантность, без излишней помпезности», — так прокомментировала Би-би-си этот дизайн свадебный флорист Никола Пол.

Другой знаменитый флорист Джефф Литам, который работал с сестрами Кардашьян, охарактеризовал оформление как «красивый потаенный сад с романтическим цветочным миксом».

«Пасхалки» для поклонников

Поклонники заметили в публикации несколько «пасхалок» — Тейлор Свифт любит так делать. Текст сопровождался эмодзи с динамитной шашкой — он ищется в телефоне по сочетанию букв TNT, что можно прочитать как инициалы пары: Трейлор и Трэвис.

К посту прилагается песня So High School с альбома Tortured Poets Department — по слухам, Свифт написала ее о Келси.

«Я чувствую себя так, будто снова в школе, каждый раз, когда смотрю на тебя», — поет она.

Клип на песню заканчивается строчкой: «Ты собираешься жениться, поцеловать или убить меня?» — что может быть отсылкой к интервью c Келси 2016 года, где футболисту предложили сыграть в игру «Поцелуй, женись, убей» (Kiss, Marry, Kill) — и он выбрал выбрал поцеловать Тейлор Свифт.

«Песня, написанная о Трэвисе, теперь использовалась в посте. Это красивый замкнутый круг», — говорит доктор Иона Мёрфи, преподаватель английской литературы в Университете Хаддерсфилда. Она большой поклонник Свифт, писала о ней и была консультантом на посвященной ей выставке в Музее Виктории и Альберта (V&A) в прошлом году.

Она отмечает, что текст поста — «Твои учителя английского и физкультуры решили пожениться» — это тоже отсылка к тому, как поклонники в шутку описывают эту пару.

Подробности от будущего свекра

Отец Келси, Эд, дал интервью кливлендскому ABC News 5 и раскрыл немного деталей помолвки. По его словам, Трэвис сделал невесте предложение около двух недель назад.

Это произошло в саду в городе Лис-Саммит, штат Миссури.

«Он вывел ее туда, они собирались пойти ужинать, и он сказал: „Давай выйдем и выпьем по бокалу вина“... Они вышли, и именно там он сделал предложение, это было красиво, — рассказал он. — Они начали звонить мне, маме и ее родителям по видеосвязи, чтобы все узнали. Так что видеть их вместе — это здорово».

Стоит отметить, что ни Свифт, ни Келси ранее публично не объявляли о помолвке с кем-либо.

Поздравил даже Трамп

Среди миллионов поклонников, поставивших лайк к посту о помолвке, были принц и принцесса Уэльские. К поздравлениям присоединился даже президент США Дональд Трамп.

«Желаю им большой удачи. Думаю, он отличный игрок и хороший парень, а она замечательный человек», — сказал он.

Всего год назад Трамп написал в соцсетях: «Я ненавижу Тейлор Свифт», после того как певица поддержала его соперницу на выборах Камалу Харрис.

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи опубликовал фото 2023 года, на котором он поздравляет Келси после того, как его команда выиграла чемпионат НФЛ в 2023 году.

«От одного кольца к другому... поздравляю @killatrav и @taylorswift! От вашего любимого учителя домоводства Gx», — написал он, дополнив текст эмодзи с кольцом.

На комментарий с предложением, что он мог бы «организовать кейтеринг на свадьбу», Рамзи ответил: «I'm bready for it».

Ажиотаж вокруг личной жизни Свифт

Свифт когда-то жаловалась, что медиа изображают ее как психованную серийную любительницу встречаться с кем-то (psycho serial dater girl). Интерес к ее личной жизни, прошлым отношениям и расставаниям всегда был большим. Отчасти она сама подогревала интерес к этому песнями о своих бывших и подсказками для фанатов о своих новых отношениях. По словам Лауры Снэпс, заместителя музыкального редактора Guardian, для Свифт это почти форма искусства — то, как она использует спекуляции медиа на тему своей личной жизни.

«Она точно знает, как отношения помогают оставаться на первых полосах новостей. Альбом 1989 — о ее отношениях с Гарри Стайлсом, но, насколько мы знаем, они длились всего несколько месяцев», — сказала Снэпс в подкасте Today In Focus в 2023 году.

Примечательно, что объявление о помолвке появилось спустя всего несколько недель после интервью Свифт и Келси в его подкасте New Heights. Это было важное событие для поклонников, считает доктор Мёрфи: они впервые могли наблюдать, как пара ведет себя вместе и сделать выводы, насколько они совместимы.

«Это было почти двухчасовое интервью — у нас раньше не было столько контента с ними. Было приятно смотреть. Мы видели химию и то, как ей комфортно с ним», — говорит она.

По словам Хлои, swifties (так называют себя фанаты певицы) за все эти годы наблюдали много бойфрендов Тейлор, и кого-то любили, а кого-то нет.

«Трэвис — это тот, кто любит ее с гордостью и, похоже, не боится ее успеха, как некоторые», — считает она.

Это сокращенный и адаптированный материал корреспондентов Би-би-си. Оригинал на английском языке можно почитать здесь.

