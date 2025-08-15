Асель Сагатова впечатлила фотографиями с испанского острова
Опубликовано:
Отечественная актриса Асель Сагатова, которая сейчас отдыхает в Европе, показала фото, которые были сняты на острове Майорка. Фанаты были впечатлены, передает NUR.KZ.
В конце июля Асель Сагатова улетела на отдых в Испанию. На новых кадрах, которые актриса разместила в своем блоге в Instagram, она показала пещеры Драч - одно из самых зрелищных мест на Майорке. Сагатова раскрыла интересные факты о них.
"Пещеры протянулись примерно на 1,2 км и уходят под землю на 25 метров. Внутри находится озеро Мартель (Lago Martel), одно из крупнейших подземных озер в мире.
Пещеры формировались миллионы лет под действием морской воды. Внутри круглый год держится около +21°C с высокой влажностью", - написала она.
На снимках можно увидеть актрису вместе с маленькой дочерью, с которой она проводит испанские каникулы.
"Красота! Природа тоже ничего", "Красиво и страшно, смешанные чувства", "Необычно, красиво и страшновато как-то", - отметили впечатленные фанаты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2275488-asel-sagatova-vpechatlila-fotografiyami-s-ispanskogo-ostrova/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах