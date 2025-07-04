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      Новости русской службы Би-би-си

      Певица Кэти Перри и звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум объявили о разрыве

      Опубликовано:

      Кэти Перри и Орландо Блум в Лос-Анджелесе, Калифорния (2021)
      Кэти Перри и Орландо Блум в Лос-Анджелесе, Калифорния (2021): Getty Images / Michael Kovac

      Поп-звезда Кэти Перри и актер Орландо Блум, обручившиеся шесть лет назад, официально подтвердили, что расстались, сообщают американские СМИ. Пара была в отношениях с 2016 года и воспитывает четырехлетнюю дочь.

      «Их и дальше будут видеть вместе как семью, поскольку их общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери в атмосфере любви, стабильности и взаимного уважения», — говорится в заявлении представителей пары.

      Заявление было опубликовано в связи с «повышенным интересом к этой теме и разговоров вокруг нее», сообщили в окружении Перри и Блума.

      40-летняя певица и 48-летний актер уже расставались в 2017 году, но вскоре снова сошлись, а в 2019-м обручились в День святого Валентина.

      Год спустя в музыкальном клипе на свой сингл Never Worn White Перри дала понять, что беременна.

      Перри и Блум являются послами доброй воли агентства ООН, поэтому о рождении их дочери Дэйзи Дав на своем аккаунте в Instagram сообщила ЮНИСЕФ.

      Расставание пары совпало с трудностями в карьере Перри. Ее последний альбом «143 » и его главный сингл Woman's World были приняты публикой не так хорошо, как ее предыдущие работы.

      В настоящее время певица находится в турне, но, как сообщается, продажи билетов шли заметно медленнее, чем в начале ее карьеры.

      В апреле этого года Перри в составе женского экипажа с участием других знаменитостей слетала в космос в рамках проекта компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.

      Однако этот полет не добавил певице популярности. Реакция на него в социальных сетях была настолько негативной, что она, по ее собственным словам, чувствовала себя «раздавленной и побитой».

      Американская певица Кэти Перри ранее была замужем за британским комиком, публицистом и телеведущим Расселом Брэндом. Она прославилась в 2008 году синглом I Kissed A Girl, который занял первое место в чартах в Великобритании.

      С тех пор она выпустила еще несколько песен, которые стали настоящими хитами, хитами стали Roar, California Gurls, Firework и Never Really Over.

      Британский актер Орландо Блум, прославившийся в голливудской серии фильмов «Пираты Карибского моря», ранее был женат на австралийской модели Миранде Керр, у них есть 14-летний сын.

      Он также сыграл в таких хитах, как «Властелин колец» и «Хоббит».

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