Певица Кэти Перри и звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум объявили о разрыве

Поп-звезда Кэти Перри и актер Орландо Блум, обручившиеся шесть лет назад, официально подтвердили, что расстались, сообщают американские СМИ. Пара была в отношениях с 2016 года и воспитывает четырехлетнюю дочь.

«Их и дальше будут видеть вместе как семью, поскольку их общим приоритетом является — и всегда будет — воспитание дочери в атмосфере любви, стабильности и взаимного уважения», — говорится в заявлении представителей пары.

Заявление было опубликовано в связи с «повышенным интересом к этой теме и разговоров вокруг нее», сообщили в окружении Перри и Блума.

40-летняя певица и 48-летний актер уже расставались в 2017 году, но вскоре снова сошлись, а в 2019-м обручились в День святого Валентина.

Год спустя в музыкальном клипе на свой сингл Never Worn White Перри дала понять, что беременна.

Перри и Блум являются послами доброй воли агентства ООН, поэтому о рождении их дочери Дэйзи Дав на своем аккаунте в Instagram сообщила ЮНИСЕФ.

Расставание пары совпало с трудностями в карьере Перри. Ее последний альбом «143 » и его главный сингл Woman's World были приняты публикой не так хорошо, как ее предыдущие работы.

В настоящее время певица находится в турне, но, как сообщается, продажи билетов шли заметно медленнее, чем в начале ее карьеры.

В апреле этого года Перри в составе женского экипажа с участием других знаменитостей слетала в космос в рамках проекта компании Blue Origin, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.

Однако этот полет не добавил певице популярности. Реакция на него в социальных сетях была настолько негативной, что она, по ее собственным словам, чувствовала себя «раздавленной и побитой».

Американская певица Кэти Перри ранее была замужем за британским комиком, публицистом и телеведущим Расселом Брэндом. Она прославилась в 2008 году синглом I Kissed A Girl, который занял первое место в чартах в Великобритании.

С тех пор она выпустила еще несколько песен, которые стали настоящими хитами, хитами стали Roar, California Gurls, Firework и Never Really Over.

Британский актер Орландо Блум, прославившийся в голливудской серии фильмов «Пираты Карибского моря», ранее был женат на австралийской модели Миранде Керр, у них есть 14-летний сын.

Он также сыграл в таких хитах, как «Властелин колец» и «Хоббит».