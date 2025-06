Рэпер Канье Уэст вновь сменил имя

Канье Уэст решил сменить имя во второй раз. Теперь вместо Йе рэпера официально зовут Йе Йе, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Page Six.

Издание получило новые документы музыканта, в которых его финансовый директор Хуссейн Лалани подал заявление под именем Йе Йе.

В предыдущих документах звезды его имя было указано как Йе Уэст.

Теперь все компании рэпера, включая Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC и Getting Out Our Dreams Inc, указывают его новый псевдоним, сообщает издание.

В 2021 году мы писали, что известный рэпер Канье Уэст подал документы на смену имени. Теперь музыкант намерен называться просто Йе. Он заявил, что хочет это сделать по личным причинам.

Позже сообщалось, что 44-летний рэпер официально сменил имя. Теперь его зовут просто "Йе" (Ye), без среднего имени и фамилии.

Добавим, Канье Уэст, по данным 24SMI, американский рэпер, продюсер, дизайнер и художник. Он родился 8 июня 1977 года в Атланте (Джорджия, США). Он известен своими успешными музыкальными альбомами, смелым дизайном и необычными высказываниями.