"Невозможно поверить, что все это настоящее, а не картинка": Emin восхитился красотой Мангистау

Известный азербайджанский певец и музыкант Эмин Агаларов, известный как Emin, приехал в Казахстан и восхитился красотами Мангистауской области, передает NUR.KZ.

"Какая удивительная у нас планета! Спасибо, Казахстан, за теплый прием", - подписал Эмин Агаларов видео.

На кадрах видно, что певец побывал в урочище Бозжыра, которое является масштабной и впечатляющей достопримечательностью Мангистау, а также увидел Актау.

Артист запечатлелся в традиционном казахском чапане у юрты и верхом на белом скакуне.

"Невозможно поверить, что это все настоящее, а не картинка. Как в сказке", - восхитился урочищем Бозжыра исполнитель.

"Вау, на моей родине", "Музыка какая красивая. Природа Мангистау удивительна", "Добро пожаловать в Казахстан", "Завораживающая красота, удивительный и прекрасный Казахстан", - отмечено в комментариях под публикацией Эмина.