"Невозможно поверить, что все это настоящее, а не картинка": Emin восхитился красотой Мангистау
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Известный азербайджанский певец и музыкант Эмин Агаларов, известный как Emin, приехал в Казахстан и восхитился красотами Мангистауской области, передает NUR.KZ.
"Какая удивительная у нас планета! Спасибо, Казахстан, за теплый прием", - подписал Эмин Агаларов видео.
На кадрах видно, что певец побывал в урочище Бозжыра, которое является масштабной и впечатляющей достопримечательностью Мангистау, а также увидел Актау.
Артист запечатлелся в традиционном казахском чапане у юрты и верхом на белом скакуне.
"Невозможно поверить, что это все настоящее, а не картинка. Как в сказке", - восхитился урочищем Бозжыра исполнитель.
"Вау, на моей родине", "Музыка какая красивая. Природа Мангистау удивительна", "Добро пожаловать в Казахстан", "Завораживающая красота, удивительный и прекрасный Казахстан", - отмечено в комментариях под публикацией Эмина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2250714-nevozmozhno-poverit-chto-vse-eto-nastoyashchee-a-ne-kartinka-emin-voshitilsya-krasotoy-mangistau/