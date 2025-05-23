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"Начала новую главу": Асель Садвакасова вспомнила о важных моментах жизни (видео)

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Асель Садвакасова
Асель Садвакасова. Фото: instagram.com/asselsadvakassova

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова вспомнила о своих достижениях и важных этапах жизни. Она рассказала, насколько ей было страшно и волнительно в эти моменты, передает NUR.KZ.

"А что вам было делать очень страшно, но вы все-таки это сделали?" - спросила Асель своих подписчиков.

Она также рассказала о важных моментах жизни.

"Переехать в Алматы в 15 лет к маме - было интересно. Пойти в 9 класс в новую школу - было волнительно. В 10 классе приехать на кастинг "Дауыс International", который проходили 700 девушек из Алматы, - было страшно.

Мне кажется, на этом кастинге я повзрослела на 10 лет, но главное - прошла его. Я обожала выступать перед огромной аудиторией и участвовать в съемках клипов и на ТВ", - отметила актриса.

Асель также волновалась, проходя кастинг на съемки в сериале "Саранча". А вот на съемочной площадке Садвакасова чувствовала себя "как рыба в воде".

После она решила снять первый фильм - и тоже был сильный страх. За 5 лет Асель сняла 11 фильмов. А на пике славы ушла в тень. Переехала на Бали, встретила свою любовь, вышла замуж. Потом развод и полная трансформация.

"Начала новую главу своей жизни. Пока ничего не понятно, но уже становится очень интересно", - резюмировала Асель, отметив, что приступать к неизведанному всегда страшно, но она не из робкого десятка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2248044-nachala-novuyu-glavu-asel-sadvakasova-vspomnila-o-vazhnyh-momentah-zhizni-video/