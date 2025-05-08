Жена Кайрата Нуртаса рассказала, что их дети часто ездят на общественном транспорте

Супруга певца Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова ответила на вопросы подписчиков в Instagram - она рассказала, ездят ли ее дети на общественном транспорте, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримову спросили, всегда ли она сама развозит детей или они пользуются общественным транспортом. Актриса ответила, что такое бывает довольно часто.

"Старшие дети, когда я не успеваю отвезти их, едят на общественном транспорте. Особенно Сезим, она вообще не доставляет хлопот.

Но я сама стараюсь, как можно больше времени проводить с детьми. Пока они под моим крылом, я всегда найду время и окажу им внимание, всегда буду рядом с ними", - ответила Жулдыз.

Жена Кайрата Нуртаса призналась, что их семья живет обычной жизнью, и, конечно, не бывает без проблем.

"Проблемы бывают разных видов, но я всегда их встречаю с таким вот видом, как на этом фото", - отшутилась она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial