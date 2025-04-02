"Плакала от испуга": Мадлен сменила отель в Таиланде из-за инцидента с местным таксистом

Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева, известная в соцсети как Мадлен, рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней во время отдыха в Таиланде, передает NUR.KZ.

Мадлен записала сторис в Instagram - она призналась, что произошедшее вызвало у нее настоящий шок. Ее расстроило то, что случилось в разгар отдыха на Пхукете.

"Мне сегодня так плохо весь день из-за этой ситуации. Я не пошла купаться, еда не лезет, аж тошнит меня. Полдня проплакала от испуга", - призналась инстадива.

По словам Мадлен, она вызвала такси в отель, где проживает, чтобы поехать с семьей - мамой, сестрой и ее детьми - в ресторан.

Они с мамой спустились первыми, а дети немного задерживались, но таксист проявил недовольство и даже агрессию, утверждает Мадлен.

Блогер хотела оплатить за время ожидания, а это было всего 5 минут, говорит она, но мужчина ее не слушал.

"Он был не в себе, он был не в адеквате, он орал на меня так, что я растерялась... Он пытался влезть со мной в драку, хорошо мама была рядом со мной. Я его никак не провоцировала", - рассказала Мадлен.

Она также утверждает, что дошло до угроз с его стороны. Мадлен пришлось сменить отель и поселиться в другом районе.

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