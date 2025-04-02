"Плакала от испуга": Мадлен сменила отель в Таиланде из-за инцидента с местным таксистом
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Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева, известная в соцсети как Мадлен, рассказала о неприятном инциденте, произошедшем с ней во время отдыха в Таиланде, передает NUR.KZ.
Мадлен записала сторис в Instagram - она призналась, что произошедшее вызвало у нее настоящий шок. Ее расстроило то, что случилось в разгар отдыха на Пхукете.
"Мне сегодня так плохо весь день из-за этой ситуации. Я не пошла купаться, еда не лезет, аж тошнит меня. Полдня проплакала от испуга", - призналась инстадива.
По словам Мадлен, она вызвала такси в отель, где проживает, чтобы поехать с семьей - мамой, сестрой и ее детьми - в ресторан.
Они с мамой спустились первыми, а дети немного задерживались, но таксист проявил недовольство и даже агрессию, утверждает Мадлен.
Блогер хотела оплатить за время ожидания, а это было всего 5 минут, говорит она, но мужчина ее не слушал.
"Он был не в себе, он был не в адеквате, он орал на меня так, что я растерялась... Он пытался влезть со мной в драку, хорошо мама была рядом со мной. Я его никак не провоцировала", - рассказала Мадлен.
Она также утверждает, что дошло до угроз с его стороны. Мадлен пришлось сменить отель и поселиться в другом районе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2232546-plakala-ot-ispuga-madlen-smenila-otel-v-tailande-iz-za-incidenta-s-mestnym-taksistom/