Семья Кайрата Нуртаса отправилась на отдых в Дубай (видео)
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Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, устроила каникулы детям в Дубае. Она показала первые кадры с семейного отдыха, передает NUR.KZ.
Жулдыз предложила фанатам в соцсети отгадать, куда она направилась с детьми. Многие предположили, что это Дубай и не ошиблись.
Семья Кайрата Нуртаса решила отдохнуть в крупнейшем и красивейшем городе ОАЭ, насладиться солнцем и морем.
Вместе с младшим сыном Ханом Жулдыз прогулялась по отелю. Мальчик угостился дондурмой - знаменитым турецким мороженым.
"Гуляем только с Ханом вдвоем", - написала Жулдыз.
После она показала, как дети весело купаются в море. Сама она стоит на берегу и снимает их на камеру телефона.
"Прекрасный момент", - отметила актриса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2231379-semya-kayrata-nurtasa-otpravilas-na-otdyh-v-dubay-video/