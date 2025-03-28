Семья Кайрата Нуртаса отправилась на отдых в Дубай (видео)

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, устроила каникулы детям в Дубае. Она показала первые кадры с семейного отдыха, передает NUR.KZ.

Жулдыз предложила фанатам в соцсети отгадать, куда она направилась с детьми. Многие предположили, что это Дубай и не ошиблись.

Семья Кайрата Нуртаса решила отдохнуть в крупнейшем и красивейшем городе ОАЭ, насладиться солнцем и морем.

Вместе с младшим сыном Ханом Жулдыз прогулялась по отелю. Мальчик угостился дондурмой - знаменитым турецким мороженым.

"Гуляем только с Ханом вдвоем", - написала Жулдыз.

После она показала, как дети весело купаются в море. Сама она стоит на берегу и снимает их на камеру телефона.

"Прекрасный момент", - отметила актриса.