"Лучшая пара": Али Окапов и Акерке Буркитбай поделись теплыми фото с прогулки по Алматы

Казахстанский исполнитель Али Окапов и его супруга, кобызистка и участница группы Assyl Акерке Буркитбай, разместили в соцсети теплые снимки с прогулки по Алматы, передает NUR.KZ.

Али и Акерке прогулялись по парку и насладились весенним солнцем и компанией друг друга.

"На память о сегодняшнем дне", - гласит подпись к снимкам.

Для прогулки артисты предпочли одежду в стиле кэжуал - Али был в белой куртке, а Акерке - в белом полупальто.

Головной убор артистки, выполненный в казахском национальном стиле, привлек внимание пользователей соцсети. Они оставили свои комментарии под фото, пожелав семейной паре счастья.

"Как бы не сглазить, вы такие классные", "Акерке, где можно купить такой головной убор, как у вас?", "Лучшая пара", "Прекрасные", - отметили в соцсети.