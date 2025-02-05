Шоубиз

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Собчак озвучила "правила жизни", по которым растет ее сын, и вызвала обсуждение в Сети

Опубликовано:

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала о правилах, которых придерживается в вопросах воспитания сына. Однако не все подписчики одобрили это, передает NUR.KZ.

Собчак решила поделиться "правилами жизни" с сыном. Звездная мама уделяет особое внимание рациону Платона и отмечает, что признает только здоровую пищу.

"Минимум сладкого, никаких газировок, доступ к вредному ограничен, но иногда можно, чтобы не формировать "избыточного желания".

В доме просто нет вредных продуктов: колы, конфет и прочего. Если же идем куда-то, где все дети это едят, то можно. Много говорим об этом, чтобы Платон понимал ограничения", - написала она.

Теледива также отмечает, что уроки - это ответственность сына, а не его родителей, даже если он выполнил их плохо. Она лишь может подсказать, но не выполнить за него задания.

Собчак также добивается того, чтобы сын просыпался в школу самостоятельно.

"Тоже твоя ответственность: встать, убрать постель, зарядка, холодный душ, завтрак. Пока не все идеально, но мы идем к этому.

Айпад – максимум 2 часа на выходных. На неделе – никаких гаджетов, но если осталось время – можно посмотреть мультик. Но только не во время еды!

⁠Спорт каждый день. Каждый день должен быть час спорта. Это так же важно, как и выученные уроки", - продолжила она.

Ксения призналась, что не ругает сына за проступки, но всегда есть наказание и последствия. Мальчик должен понимать, уверена звездная мама, что неправильные решения и поведение всегда приводят к последствиям.

"Но если что-то ребенок делает плохо – он все равно хороший и самый любимый! Да, его ошибки расстраивают, но мы их просто исправляем. Важно – расстраивает не он, а его какое-то действие – это большая разница", - резюмировала она.

"Не в любви, а в одних правилах растет, бедный ребенок", "А зачем холодный душ?", "Хорошая подготовка перед армией", "Вот идеальное руководство по воспитанию ребенка", "Каждый день спорт - это жестко", "Жаль, во взрослой жизни и вспомнить про детство нечего, только правила", "Очень правильный подход к воспитанию ребенка и становления его как личности", "Интересно, вы тоже росли по правилам и пунктам?" - по-разному отреагировали в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2218170-sobchak-ozvuchila-pravila-zhizni-po-kotorym-rastet-ee-syn-i-vyzvala-obsuzhdenie-v-seti/