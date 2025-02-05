Собчак озвучила "правила жизни", по которым растет ее сын, и вызвала обсуждение в Сети

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала о правилах, которых придерживается в вопросах воспитания сына. Однако не все подписчики одобрили это, передает NUR.KZ.

Собчак решила поделиться "правилами жизни" с сыном. Звездная мама уделяет особое внимание рациону Платона и отмечает, что признает только здоровую пищу.

"Минимум сладкого, никаких газировок, доступ к вредному ограничен, но иногда можно, чтобы не формировать "избыточного желания".

В доме просто нет вредных продуктов: колы, конфет и прочего. Если же идем куда-то, где все дети это едят, то можно. Много говорим об этом, чтобы Платон понимал ограничения", - написала она.

Теледива также отмечает, что уроки - это ответственность сына, а не его родителей, даже если он выполнил их плохо. Она лишь может подсказать, но не выполнить за него задания.

Собчак также добивается того, чтобы сын просыпался в школу самостоятельно.

"Тоже твоя ответственность: встать, убрать постель, зарядка, холодный душ, завтрак. Пока не все идеально, но мы идем к этому.

Айпад – максимум 2 часа на выходных. На неделе – никаких гаджетов, но если осталось время – можно посмотреть мультик. Но только не во время еды!

⁠Спорт каждый день. Каждый день должен быть час спорта. Это так же важно, как и выученные уроки", - продолжила она.

Ксения призналась, что не ругает сына за проступки, но всегда есть наказание и последствия. Мальчик должен понимать, уверена звездная мама, что неправильные решения и поведение всегда приводят к последствиям.

"Но если что-то ребенок делает плохо – он все равно хороший и самый любимый! Да, его ошибки расстраивают, но мы их просто исправляем. Важно – расстраивает не он, а его какое-то действие – это большая разница", - резюмировала она.

"Не в любви, а в одних правилах растет, бедный ребенок", "А зачем холодный душ?", "Хорошая подготовка перед армией", "Вот идеальное руководство по воспитанию ребенка", "Каждый день спорт - это жестко", "Жаль, во взрослой жизни и вспомнить про детство нечего, только правила", "Очень правильный подход к воспитанию ребенка и становления его как личности", "Интересно, вы тоже росли по правилам и пунктам?" - по-разному отреагировали в соцсети.