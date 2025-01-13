"Очень рада, что живу": экс-солистка "Мюзиколы" Карина Абдуллина обратилась к фанатам в день рождения

Казахстанская певица Карина Абдулина отмечает 49-й день рождения. В честь этого события бывшая участница дуэта "Мюзикола" обратилась к поклонникам в соцсети, передает NUR.KZ.

"Дорогие друзья, всем привет! У меня сегодня день рождения. Мне исполнилось 49 лет. Я рада, очень рада, что я живу, что я творю, что я пою, что я ращу ребенка.

Хочу всем сказать огромное спасибо за поздравления, хочу всем пожелать крепкого здоровья и сказать, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что. Всем спасибо за любовь", - сказала Абдуллина в видеообращении в Instagram.

Поклонники, друзья и коллеги по цеху поздравили певицу с 49-летием и оставили множество добрых пожеланий в комментариях под видео.