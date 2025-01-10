Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Сплошное восхищение": дети Пугачевой и Галкина удивили успехами в зимнем спорте

Опубликовано:

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Известный шоумен Максим Галкин опубликовал видео в Instagram, в котором показал, как их с Аллой Пугачевой дети осваивают лыжи и сноуборд. Ролик вызвал восхищение в Сети, передает NUR.KZ.

"Лиза едет за своим тренером, быстро учится, дети катались единственный раз пять лет назад перед пандемией, когда были совсем маленькие.

За Гариком я сегодня не успел, чтобы его снять, он осваивает сноуборд и уехал на другую гору", - поделился Галкин.

"Одно сплошное восхищение вами, Максим и Алла! Достойное воспитание! Только брать с вас пример", "Вот как надо жить! Наслаждаться, развиваться, радоваться, любить", "Здорово! Лиза и Гарри молодцы, такие же талантливые, как их родители", - написали изумленные фанаты в комментариях.

Недавно поклонников восхитило фото Аллы Пугачевой с дочерью в новогодних свитерах.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210258-sploshnoe-voshishchenie-deti-pugachevoy-i-galkina-udivili-uspehami-v-zimnem-sporte-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie