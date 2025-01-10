"Сплошное восхищение": дети Пугачевой и Галкина удивили успехами в зимнем спорте
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Известный шоумен Максим Галкин опубликовал видео в Instagram, в котором показал, как их с Аллой Пугачевой дети осваивают лыжи и сноуборд. Ролик вызвал восхищение в Сети, передает NUR.KZ.
"Лиза едет за своим тренером, быстро учится, дети катались единственный раз пять лет назад перед пандемией, когда были совсем маленькие.
За Гариком я сегодня не успел, чтобы его снять, он осваивает сноуборд и уехал на другую гору", - поделился Галкин.
"Одно сплошное восхищение вами, Максим и Алла! Достойное воспитание! Только брать с вас пример", "Вот как надо жить! Наслаждаться, развиваться, радоваться, любить", "Здорово! Лиза и Гарри молодцы, такие же талантливые, как их родители", - написали изумленные фанаты в комментариях.
Недавно поклонников восхитило фото Аллы Пугачевой с дочерью в новогодних свитерах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2210258-sploshnoe-voshishchenie-deti-pugachevoy-i-galkina-udivili-uspehami-v-zimnem-sporte-video/