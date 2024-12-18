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Эзотерика

"Какой душевный ужин": поющая за дастарханом семья Беркута умилила Казнет (видео)

Опубликовано:

Беркут и Аиша
Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, известный на сцене как Беркут, показал теплое семейное видео в своем Instagram и вызвал умиление фанатов, передает NUR.KZ.

На кадрах можно увидеть, как Беркут сидя за накрытым дастарханом в окружении отца, матери, жены и детей поет песню. Члены семьи с удовольствием подпевают ему.

"Пусть Аллах подарит каждой семье радость и благополучие. Домашнее караоке", - подписал артист видео, которым поделился в блоге.

Теплые семейные кадры не оставили равнодушными его подписчиков.

"Молодцы, вот они - ценности жизни", "Не могу налюбоваться на вашу семью", "Превосходно, я желаю вам счастья", "Какой душевный ужин, побольше таких видео", "Самая гармоничная семейная пара", "Благополучия и единства вашей семье", - написали в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2201547-kakoy-dushevnyy-uzhin-poyushchaya-za-dastarhanom-semya-berkuta-umilila-kaznet-video/

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