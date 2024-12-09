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"Иногда плачу, потому что не справляюсь": мать трех погодок Айсауле Бакытбек о воспитании и новой беременности

Опубликовано:

Айсауле Бакытбек
Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер и интервьюер Айсауле Бакытбек ответила на вопросы поклонников в Instagram и обсудила недавние роды, а также перспективу стать мамой в четвертый раз, передает NUR.KZ.

Рассказывая о своем самочувствии после появления на свет третьей дочери, Айсауле призналась, что роды в этот раз прошли легче и быстрее, чем в первые два раза.

"В этот раз было как-то более осознанно, что ли. Я чувствовала каждый момент, дышала.

Только если в прошлые разы сразу после родов я говорила: "Так это не так страшно и больно, можно в следующем году рожать снова", то в этот раз сказала: "Все, конечно, прошло классно, но я, пожалуй, сделаю паузу перед следующим разом", - отметила блогер.

Бакытбек добавила, что рожала три года подряд отчасти потому, что у них была возможность прибегнуть к помощи со стороны. При этом каждая беременность была запланированной. Тем не менее, по словам блогера, покой ей только снится.

"У меня не одна, а две няни и помощница по дому, и я все равно не сплю нормально по ночам, не могу сесть и попить с кайфом чай, пока дети не уснули, и иногда плачу, потому что не справляюсь. Справляться с одним ребенком одной - подвиг, справляться одной с тремя погодками - что-то из разряда фантастики.

Мне мало того, что няни, мне помогают все родственники мужа, родители, друзья. И если и заводить детей сразу одного за другим, то нужно трезво оценивать, сможете ли вы качественно проводить время с каждым и быть вовлеченной полноценно в процесс их развития и воспитания, при этом оставаясь в здравом уме и теле", - заключила Айсауле.

Сторис Айсауле Бакытбек
Сторис Айсауле Бакытбек. Скрин: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2197847-inogda-plachu-potomu-chto-ne-spravlyayus-mat-treh-pogodok-aysaule-bakytbek-o-vospitanii-i-novoy-beremennosti/

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