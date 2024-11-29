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"Не ревнуй попусту": Гадилбек Жанай растрогал супругу, посвятив ей романтическую песню (видео)

Опубликовано:

Гадильбек Жанай с женой
Гадильбек Жанай с женой. Кадр из видео: instagram.com/gadilbek_zhanay

Казахстанский исполнитель Гадилбек Жанай растрогал супругу, посвятив ей романтический трек. Видео с реакцией жены на песню артист показал в соцсети, передает NUR.KZ.

"Прими в дар эту песню за то, что поверила мне и посвятила мне всю свою жизнь. Считай, что это мой очередной подарок.

Не ревнуй попусту, ведь я выбрал тебя из 7 миллиардов людей на Земле, разве этого недостаточно?" - отметил Гадилбек, поблагодарив авторов песни за музыкальный шедевр.

На кадрах можно увидеть, как супруга певца сидит в кафе, слушая песню в исполнении мужа, и тихонько утирает слезы.

"Зачем же вы ее довели до слез", "Жаным, женгешка", "Не заставляй плакать, сосед", "Вы сами не давайте повода для ревности", - отреагировали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2194182-ne-revnuy-popustu-gadilbek-zhanay-rastrogal-suprugu-posvyativ-ey-romanticheskuyu-pesnyu-video/

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