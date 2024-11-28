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Эзотерика

"Сильно худая, мужа надо": Zivert предстала в новом образе и ответила хейтерам

Опубликовано:

Zivert
Zivert. Фото: instagram.com/_zivert

Российской певице Юлии Зиверт, известной на сцене как Zivert, исполнилось 34 года. В честь своего дня рождения артистка опубликовала большой пост-обращение в соцсети, передает NUR.KZ.

На фотографии Zivert предстала в классическом белом костюме с галстуком.

Свой прошедший личный год Zivert назвала годом перерождения. Певица решила обратиться к самой себе.

"Ты хорошо потрудилась, девочка, чтобы иметь сейчас все, что у тебя есть. И я сейчас не о материальном… Ты пережила большие трудности и вышла из них победителем. Все еще живая, жизнелюбивая и все еще не замужем. Как бы всем вокруг не хотелось. И все так же веришь в любовь, дружбу, в чудо и в людей", - отметила Юлия.

Свои размышления исполнительница хита "Life" продолжила словами об отношении к себе и стандартам красоты.

"В мире, где люди так и продолжают говорить тебе каждый день: "Живешь не так, сильно худая, сильно крупная, талии нет, мужа надо", я все еще считаю самым важным - оставаться собой и любить себя вместе с каждым своим ребром, что шире вашего стандарта красоты. И жизнь эту выпивать жадно и до последней капли, даже если нет мужа. Просто потому, что она моя, эта жизнь", - заключила артистка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2193915-silno-hudaya-muzha-nado-zivert-predstala-v-novom-obraze-i-otvetila-heyteram/

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